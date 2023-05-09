قيادي بـ"مستقبل وطن" منتقدا رجال أعمال: مصر سوقا واعدة للمستثمرين

استنكر المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، خروج بعض رجال الأعمال لتصدير نظرة سوداوية عن اقتصاد مصر، خاصة أن الدولة المصرية لها حق على الجميع وعلى رأسهم رجال الأعمال في الوقوف بجانب بلادهم، موضحًا أنه على بعض رجال الأعمال الذين يصدرون نظرة سوداوية عن الاقتصاد المصري ويروجون الشائعات عنه أن يتحلوا بالمسئولية يشاركوا في بناء الوطن، خاصة أن الدولة المصرية تشهد تطورا ونهضة على مختلف الأصعدة، وتعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال رزق إن مصر تعد سوقا واعدة لكل المستثمرين لأنها تتوافر فيها كل المقومات والمعايير التي تشجع المستثمرين من مختلف الجنسيات على الاستثمار في البلاد، لافتًا إلى أن المقومات الاقتصادية لمصر تجعل منها بيئة مناسبة للاستثمار، والوطن يحتاج للجميع، والكل مطالب بدعم بلده في سبيل النهوض بها وعبور كافة الأزمات، ورجال الأعمال مطالبين بضخ مزيد من الاستثمارات وليس بترويج الشائعات.

وأوضح المهندس محمد رزق أن رجال الأعمال مطالبين بالوقوف بجانب بلادهم، وطرح مقترحات وحلول للخروج من كافة الأزمات، خاصة أننا نشهد الآن انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي يشارك فيه الجميع، والكل يدلي بوجهات نظره وآرائه بكل حرية من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، موضحا أنه من المستغرب خروج بعض رجال الأعمال ليسيئون لبلادهم ويعلنون خروج استثماراتهم إلى بلاد أخرى، بدلًا من أن يروج للمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر والتطور الذي تشهده البلاد خلال الفترة الراهنة.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن من يسيئون لاقتصاد بلادهم من خلال تصدير الشائعات، عليهم أن يبدون وجهات نظرهم في جلسات الحوار الوطني، ويعرضون آرائهم، خاصة أننا نشهد في الحوار الوطني كل الآراء المؤيدة والمعارضة، وعليهم طرح حلولا لكل النقاط التي يريدون أن يتم تعديلها، والتوقف عن التصريحات التي تكشف عدم إدراك صاحبها المسئولية.