تحرير 1978 محضرًا تموينيًا بمراكز وقرى الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين خلال شهر أبريل الماضي، والتي استعرضها تقرير المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 1978 محضراً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، خلال شهر أبريل الماضي، منها 1572 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.

وفي مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 406 محضراً متنوعاً، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع بأزيد من السعر، وكذلك انتهاء الصلاحية، والغش التجاري، وتجميع الدقيق أو السلع المدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

وأضاف، أن الحملات أسفرت عن ضبط 163 طن دقيق بلدي، و119 كجم مكرونة، و131 كجم من الدواجن والأسماك، و870 كجم من الشعير، و510 عبوة عصائر ومعلبات، و713 كجم من الزيوت، و259 علبة منتجات ألبان، و80 كجم من الزبدة الصفراء، و59 عبوة حدايد وبويات، و4010 كجم من السكر، و33 عبوة مستحضرات تجميل، و600 كجم من النخالة، إضافة إلى 106 كجم من اللحوم ومصنعاتها، و1578 قطعة بقالة، و1280 كجم من المخللات، و52280 كجم من القمح البلدي، فضلاً عن 15533 قطعة ألعاب نارية.