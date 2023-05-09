كالتشيو ميركاتو: برشلونة يواصل محاولاته لضم سفيان أمرابط

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتقدم بعرض ثانٍ من أجل الحصول على خدمات المغربي سفيان أمرابط، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سفيان أمرابط يلعب ضمن صفوف فيورنتينا منذ انضمامه من فريق هيلاس فيرونا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، يرغب في التعاقد مع أمرابط بأي ثمن، ويعتبره البديل المثالي لسرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة قوائد الفريق والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

ولفت أداء أمرابط في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، الأنظار بعدما كان أحد العوامل الهامة في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع في المونديال، كأول منتخب إفريقي يشارك بنصف نهائي المونديال.



وأبدى برشلونة رغبة في ضم أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة فشل في التعاقد معه.

وتشير كالتشيو ميركاتو إلى أن أمرابط لا يفكر سوى في الانتقال لبرشلونة؛ مؤكدة أنه تم تحديد موعد جلسة بين ممثليه وممثلي برشلونة وفيورنتينا، في نهاية الموسم الجاري لمناقشة الصفقة بين الأطراف الثلاثة.