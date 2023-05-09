مصريون عائدون من السودان: "مصر والرئيس السيسى مابيسيبوش أبناءهم والقوات المسلحة حمايتنا"

أجرت موفدة فضائية "إكسترا نيوز" عددًا من اللقاءات مع المصريين العائدين من السودان، على متن سفينة حربية مصرية من ميناء بورتسودان.

وأعرب مواطن مصري عن سعادته بعودته إلى الأراضي المصرية، وقال: "إن مصر والرئيس السيسي ما بيسيبوش أبناءهم".

وأضاف مواطن آخر: "كلمة الشكر قليلة على ما قامت به القوات المسلحة لإعادتهم، لكونهم عاملوهم أحسن معاملة، حسينا إن القوات المسلحة هي حمايتنا وأهلنا".

وعاد على متن السفينة التي استقبلها ميناء سفاجا، اليوم، 270 مواطنا مصريا والعديد من الجنسيات الأخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وكينيا.

وأشاد العائدون بقيادة وحكمة الدولة المصرية في إعادة الجالية المصرية من السودان، والتي يصل عددها إلى 10 آلاف مواطن.

وشهد ميناء سفاجا، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، استعدادات مكثفة من مختلف الأجهزة لاستقبال إحدى القطع البحرية القادمة من ميناء بورتسودان السوداني.

وكان في استقبال العائدين من السودان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة والأجهزة المختلفة.