الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بترويج الحشيش والأيس بمنطقة المطرية

حشيش
حشيش

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الحشيش والآيس" بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها، واستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

كان تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على مسجل خطر لاتجاره في الحشيش والآيس بمنطقة المطرية. 

تعود البداية عندما تم ضبط "أحد الأشخاص" له معلومات جنائية حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمناقشته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة المطرية متهم مواد مخدرة

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