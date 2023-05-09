القبض على متهمين بإجبار الأطفال على التسول في الأزبكية

تمكنت مباحث الأحداث في وزارة الداخلية، الثلاثاء، من القبض على المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالأزبكية.

أكدت التحريات استغلال طفلين بأعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والاعتداء عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال مباحث الأحداث بالتنسيق مع مباحث الأزبكية بقيادة النقيب السيد محمد السيد العمدة في ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وبصحبتهما 3 أطفال أحداث.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.