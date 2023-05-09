الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنمية الصناعية": تنمية الصعيد صناعيًا على رأس أولويات العمل الحكومى

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تنمية الصعيد صناعيًا وتوفير فرص عمل يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسي وبالتوازي مع جهود الهيئة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق خطط التنمية.

جاء ذلك خلال تجديد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد، برئاسة شريف صالح، وذلك بمقر الهيئة بهدف إنشاء وتنمية الصناعات والمناطق الصناعية في صعيد مصر، وكذا تذليل العقبات للمستثمرين فيما يخص المشروعات المرتبطة بهيئة تنمية الصعيد.

وقال عبدالكريم إن هذا البروتوكول يأتي في إطار مواصلة التعاون نحو تنفيذ الاستراتيجية التنموية لإقليم الصعيد، التي تحقق خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل حراك تنموي غير مسبوق تشهده محافظات الصعيد.

وأضاف أن الهيئة بموجب البروتوكول ستتولى تقديم الدعم الفني والتقني والمعلوماتي لإعداد الدراسات العامة والتفصيلية للمشروعات الصناعية المستهدفة، والتي تحقق عائدًا تنمويًا بمحافظات الصعيد وتوفير الأراضي الصناعية لها، وذلك من خلال إعداد آليات الطرح للتنفيذ وما يستلزمه ذلك من دراسات، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الفنية المتوفرة لدى الجانبين.

من جهته، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، شريف صالح، أن تجديد البروتوكول يعكس توجه الدولة بكل أجهزتها نحو تنمية إقليم الصعيد، من خلال تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لأبنائه، والانتهاء من المشروعات الاستثمارية به في أسرع وقت.

وقال إنه سيتم التنسيق بين الطرفين نحو توفير الأراضي الصناعية المطلوبة لتلك المشروعات بالمناطق المستهدف تنميتها حسب النشاط الصناعي، وكذا إعداد الدراسات والمخططات التي من شأنها إنشاء مشروع صناعي أو منطقة صناعية جديدة، بحيث تتم الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على المنطقة من المخاطر الجيولوجية والطبيعية وكذا المحافظة على البيئة، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات الفنية التي تزخر بها هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن.

الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية الاستراتيجية استراتيجي الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنمية المستدام التنمية الصناعي التنمية المستدامة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم القيادة السياسية العمل الحكومي بروتوكول التعاون

الأكثر قراءة

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.53 دولار

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)