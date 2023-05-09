"التنمية الصناعية": تنمية الصعيد صناعيًا على رأس أولويات العمل الحكومى

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تنمية الصعيد صناعيًا وتوفير فرص عمل يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسي وبالتوازي مع جهود الهيئة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق خطط التنمية.

جاء ذلك خلال تجديد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد، برئاسة شريف صالح، وذلك بمقر الهيئة بهدف إنشاء وتنمية الصناعات والمناطق الصناعية في صعيد مصر، وكذا تذليل العقبات للمستثمرين فيما يخص المشروعات المرتبطة بهيئة تنمية الصعيد.

وقال عبدالكريم إن هذا البروتوكول يأتي في إطار مواصلة التعاون نحو تنفيذ الاستراتيجية التنموية لإقليم الصعيد، التي تحقق خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل حراك تنموي غير مسبوق تشهده محافظات الصعيد.

وأضاف أن الهيئة بموجب البروتوكول ستتولى تقديم الدعم الفني والتقني والمعلوماتي لإعداد الدراسات العامة والتفصيلية للمشروعات الصناعية المستهدفة، والتي تحقق عائدًا تنمويًا بمحافظات الصعيد وتوفير الأراضي الصناعية لها، وذلك من خلال إعداد آليات الطرح للتنفيذ وما يستلزمه ذلك من دراسات، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الفنية المتوفرة لدى الجانبين.

من جهته، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، شريف صالح، أن تجديد البروتوكول يعكس توجه الدولة بكل أجهزتها نحو تنمية إقليم الصعيد، من خلال تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لأبنائه، والانتهاء من المشروعات الاستثمارية به في أسرع وقت.

وقال إنه سيتم التنسيق بين الطرفين نحو توفير الأراضي الصناعية المطلوبة لتلك المشروعات بالمناطق المستهدف تنميتها حسب النشاط الصناعي، وكذا إعداد الدراسات والمخططات التي من شأنها إنشاء مشروع صناعي أو منطقة صناعية جديدة، بحيث تتم الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على المنطقة من المخاطر الجيولوجية والطبيعية وكذا المحافظة على البيئة، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات الفنية التي تزخر بها هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن.