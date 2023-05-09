الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"هندسة المنوفية" يحصد المركز الثاني في مسابقة "Green Energy Sprint"

فريق هندسة المنوفية
فريق هندسة المنوفية

فاز فريق طلابي من برنامج هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاضي رئيس الجامعة، بالمركز الثاني وحصل على جائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة في مسابقة "Green Energy Sprint" ضمن فعاليات الحدث الدولي الكبير "ASME-EFx in Cairo" الذي نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعد الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا (ASME) أحد أعرق المؤسسات العلمية في مجال الهندسة الميكانيكية على مستوى العالم، وقد نظمت فعاليات هذه المسابقة للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة من ممثلين للجامعات الدولية وخبراء الصناعة الوطنية لمناقشة وعرض الموضوعات والمشروعات التي تخدم أغراض التنمية المستدامة.
وجّه رئيس الجامعة التهنئة للفريق المتميز، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن مشاركة فريق كلية الهندسة يأتي في إطار التشجيع المستمر والدعم الذي تقدمه جامعة المنوفية لأبنائها للمشاركة في هذه الفعاليات الدولية التي تولي اهتمامًا بالأنشطة والمنافسات في مجال التنمية المستدامة كأحد أهم المحاور في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور محمد سعفان، عميد الكلية، أن فريق الكلية قدم مشروعًا يستهدف ابتكار وتحسين أداء المركبات والروبوتات المسيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التحكم بها من خلال أنظمة الميكاترونيك المتقدمة لضمان فاعلية الأداء والتحكم في استهلاك الطاقة وتوجيه الروبوت بدقة وكفاءة عالية.
وأشرف على أعمال الفريق المهندس طه شريف محمد، المدرس المساعد بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة، وضم الفريق الطلاب: أحمد فتاح، عبدالرحمن عيسى، أحمد مدين، محمد البوهى، محمد رجب، وعبدالله الشناوى.

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