الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق وإصابة نجله في حادث تصادم بالبحيرة

الحادث
الحادث

لقى منذ قليل سائق مصرعه وأصيب نجله بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي بنطاق الكيلو 68 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى العامرية، والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد، وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة طفله ونقلوا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع سائق يدعى محمد السيد أحمد، 58 سنة، مقيم النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

أسفر الحادث عن إصابة عبد الرحمن محمد السيد أحمد، 16 سنة، مقيم النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقل إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاجات الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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