الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة 19 في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي القديم بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي عامل مصرعه وأصيب 19 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل للطوارئ بالشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والجثة لمشرحة المستشفي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، قد تلقت إشارة من مستشفي التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار، بوصول جثة و19 مصابا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل قرية الشيخ حسن في شرق النيل بمركز مطاي.

على الفور، انتقل رجال الشرطة والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل، مقيم في مركز بني مزار، وإصابة 19 شخصا آخرين جميعهم من مركز بني مزار، عدا سائق إحدى السيارتين مقيم في مركز مغاغة بشمال المحافظة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وانتقل رجال وحدة المرور بمركز مطاي، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول أسباب وظروف وملابسات الحادث وانتداب لجنة فنية من إدارة المرور للمعاينة.

المنيا مصرع عامل اصابة 19 شخص تصادم سيارة ربع نقل وآخري تمناية الطريق الصحراوي الشرقي القديم قرية الشيخ حسن بمركز مطاي مستشفي التكامل للطوارئ بالشيخ فضل

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