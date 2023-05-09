الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مصرع فتاة على يد شقيق صديقتها في مدينة السادات

جثة فتاة
جثة فتاة

استقبل مستشفى السادات المركزي جثمان فتاة لقيت مصرعها بمنطقة ابني بيتك في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على يد شقيق صديقتها أثناء زيارتها لها بمنزلها.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السادات لموقع الحادث بقيادة الرائد محمود محروس رئيس المباحث وتبين له مصرع ن، ع، أ 26 عام أثناء زيارتها لمنزل صديقتها ج، م، ع، حيث حدثت مشادة بين المجني عليها وبين شقيق صديقتها تطورت لخنقها بالإيشارب ولقيت مصرعها في الحال وفشلت جميع محاولات إنقاذ حياتها.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات من ضبط المتهم الأول في الواقعة ويدعى (و، م، ع) 25 عاما والمقيم بالمنطقة الأولى بمدينة السادات، وبسؤال والدته أكدت أنه يعاني من اضراب مزاجي وتلقى العلاج حاليا منذ فترة، وأن المتوفية تربطها علاقة صداقة بابنتها نظرا لأنهم جميعا من محافظة البحيرة ومقيمين بمدينة السادات.

وترجع تفاصيل وإحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد استقبال بلاغ مقتل فتاة داخل منزل صديقتها في المنطقة الأولى بمركز ومدينة السادات، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة  برئاسته للتحقيق في الواقعة وبيان سببها والقبض على المتهم، وجاري معاينة الطب الشرعي للجثة واستخراج تصاريح الدفن لدفن الفتاه بمقابر العائلة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 8383 جنح مركز السادات، بعد سماع أقوال شهود العيان في حادث.

ابني بيتك إجراءات القانونية استخراج تصاريح الطب الشرع الطب الشرعي المنطقة الاولي المجني عليها

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