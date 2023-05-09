أسوأ وضعية للنوم.. خبير يحذر من مخاطرها على جسمك

الحصول على الساعات الثمانية مهمة جدًا في النوم، تجعلنا نشعر بالانتعاش والراحة، لكن إذا استيقظت وأنت تعاني من آلام وأوجاع وكان عمرك 30 عامًا، فيمكنك أن تندم على الذهاب إلى الفراش في المقام الأول.

كما أن الحصول على نوم جيد أحد أهم الأشياء التي يبحث الجميع عنها من أجل الاستيقاظ باكرا والقدرة على ممارسة المهام اليومية والذهاب إلى العمل.

لكن تغييرًا واحدًا بسيطًا يمكن أن يصلح نومك، فوفقًا لخبير وضعيات النوم جيمس لينهاردت هناك وضعية نوم واحدة يمكن أن تؤثر عليك وتزيد من الأوجاع والآلام، ففي مقطع فيديو حديث لـ TikTok كشف جيمس أن الاستلقاء على الجبهة هو أسوأ وضع للنوم.

قال: أنت تدير رقبتك وتلويها، وترفع رأسك وتحارب كل المنحنيات الطبيعية لعمودك الفقري، تضغط على الفقاريات وتشعر كأنك تعاني من دبابيس وإبر وآلام في الرقبة وآلام في الظهر وما زلت تفعل ذلك كل ليلة.

وأضاف جيمس أنه ليس وضعًا مريحًا للنوم لكنه قال: "هذا ما اعتاد عليه جسمك تمامًا"، لأن الضغط على الجزء العلوي والطريقة التي يرتخي بها العمود الفقري تتسبب في الكثير من الألم، لذا كيف يجب أن نكون نائمين؟ الأمر كله يتعلق ببعض الوسائد الموضوعة تكتيكيًا.

يقول جيمس أنك بحاجة إلى وسادة واحدة لتريح رأسك عليها يجب أن تملأ الفراغ بين طرف أذنك وطرف كتفك، والوسادة التالية تذهب بين رجليك، قال جيمس: "ضع وسادة بين ركبتيك وكاحليك سيدعم الورك ويثنيه ويجعلك تشعر بأمان"، ثم تعانق وسادة، يقول: "إنه يبقيك أكثر استقرارًا ويقل احتمال تقلبك".

ينصح جيمس بتجربة هذه التقنية الجديدة لمدة 30 دقيقة كل ليلة لتعتاد على الوضع الجديد.