محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وتوصيل المرافق للمشروعات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعه الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجري العمل في 2000 مشروعًا بنطاق 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ المشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وتغيير واقعهم إلى الأفضل طبقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية.

و استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة "حياة كريمة"، وخاصة التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية للعمل على تسليمها وتوصيل المرافق لها لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن خلال الفترة القادمة لتعود بالنفع على المواطنين، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي تم رصدها وتعوق عملية الاستلام لبعض المشروعات لتلافيها وسرعة توصيل المرافق لها لنهو أعمالها في مواعيدها المقررة.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبعًا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها مشددًا على سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التي تم الانتهاء منها وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التي بلغت نسب تنفيذ عالية ووضع رؤية واضحة لخطة التدارك بالمشروعات التي مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمني مضغوط لتلك الخطة.

جانب من الاجتماع

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