وزير المالية: موازنة العام الجديد تتعامل بواقعية مع متغيرات الأوضاع

بدأ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلقاء بيانه بشأن الموازنة العامة للدولة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأكد الدكتور محمد معيط أن موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تتعامل بواقعية شديدة مع جميع العناصر الداخلية والدولية، مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين، وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم واستمرار التشغيل، وخلق فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال معيط، خلال عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب: «لقد تحملت الدولة والمواطنون الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة كورونا، والتي ألمّت بالعالم بأسره وأدت إلى توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران، وكذلك ارتفاع أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية واستمرار التشغيل وفرص العمل».

واستطرد: «ما إن بدأنا التعافي من أزمة كورونا حتى واجهنا أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، ما أدى إلى تأثر كثير من مستلزمات الإنتاج، وتراجع العديد من مصادر التمويل، ونتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية فقد أدى ذلك إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر، فضلا عن الضغوطات الشديدة من عملات كثير من الدول وتأثيرها على عملات الدول النامية».