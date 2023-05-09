الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل قتل شابًا فى كرداسة للمحاكمة الجنائية

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة، اليوم، عاطلا إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل آخر عقب مماطلة المجنى عليه في سداد الدين المستحق عليه لديه.

وجاء في نص أمر الإحالة أن المتهم «أحمد. م»، 20 سنة، متورط في قتل «عيد. ج» عمدا مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلاف مالى سابق بينهما بيّت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجني عليه في سداد الدين المستحق عليه لدى المتهم، فاصطحبه لمكان خالٍ من المارة وما إن ظفر به حتى التقط أداة لاحقة الوصف- وكال له بها عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت إلى وفاته قاصدا من ذلك قتله.

وأضاف قرار الإحالة أنه سرق المنقولات والمبلغ المالي المبين وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه، كما أحرز أداة «حجرًا» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الحرفية.

إحالة عاطل قتل سداد دين كرداسة النيابة

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