لماذا ارتبط شهر «بشنس» بموسم الحصاد؟.. تعرف على القصة الكاملة

"بشنس"، شهر ضمن التقويم المصري القبطي بدأ منذ ألاف السنين عن طريق المصريين القدماء، وارتبط بموسم الحصاد، مع بدايته تبدأ الظواهر المناخية في الإنقلاب، ويأتي فصل الصيف بقوة بسبب زيادة الإشعاع الشمسي.

بدأ شهر الحصاد اليوم الثلاثاء 9 مايو ويستمر حتى يوم 7 يونيه، وبالتزامن مع بداية "بشنس" نقدم القصة الكاملة له :

"بشنس"، هو الشهر التاسع من التقويم المصري الذى يستمر حتى 7 يونيو وهو أول شهور موسم "شمو" أي الحصاد في مصر القديمة، ويدل أيضًا على دخول فصل الصيف.

تبدأ السنة القبطية بـ "توت، بابه، هاتور، كهيك، طوبة، أمشير،برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى"، والأصل فى تلك الأسماء مصرى قديم، ولكن تم تحويرها مع مرور الوقت، وتعتبر هذه الشهور أكثر ما يهتم بها المزارعون، حيث يتم ترتيب الاحتفال بالأعياد المسيحية، و يستخدمها المصريون فى حياتهم لارتباطها بالزراعة من فيضان النيل، أوجفافه، زراعة المحاصيل، ثم حصادها.

يعرف عن شهر بشنس أنه يكنس الأرض كنس، وذلك لأنه بعد موسم الحصاد تخلو الحقول من آثار الزراعة والحبوب وغيرها.

وتشهد قرى مصر خلال هذه الأيام حصاد القمح الذي يعد أكثر الزراعات التي تحصد في شهر بشنس، وتحل معه فرحة المزارعين لجني ثمار جهدهم بحصاد المحصول وتوريده والفوز بثمن مجهود موسم كامل من الزراعة.