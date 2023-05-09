الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف جنسيات العائدين على السفينة الحربية من السودان

العائدون من السودان
العائدون من السودان

قال همام مجاهد مراسل "القاهرة الإخبارية" من ميناء سفاجا، إن هناك سفينة حربية مصرية أجلت أكثر من 200 مصري، بالإضافة إلى رعايا أجانب من كينيا ورواندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من بورتسودان السودانية إلى ميناء سفاجا بمصر. 

وأضاف أن الدولة حرصت على تقديم خدمات طبية ولوجستية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان على متن السفينة، التي تحركت أمس الإثنين، من ميناء بورتسودان البحري.

 وأشار إلى أن عددًا من سيارات الإسعاف اصطف بالقرب من السفينة؛ تحسبًا للتعامل مع أي طارئ صحي بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان بواسطة السفينة.

 

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