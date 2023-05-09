الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد المنيا يتابع توافر السلع والمواد الغذائية في أسواق سمالوط

خلال متابعة الأسواق
خلال متابعة الأسواق بسمالوط

أجرى اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية على الأسواق بمركز ومدينة سمالوط ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك للتأكد من مدى توافر وجودة السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وشملت الجولة تفقد عدد من الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية وأسواق الخضر والفاكهة، اطمئن خلالها على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما تابع انتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن.

أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية.

خلال متابعة الأسواق بسمالوط

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المنيا سكرتير عام مساعد المحافظة توافر السلع والمواد الغذائية عدد من الأسواق بسمالوط سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اللواء محمد عقل سكرتير مساعد المحافظة

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