"قومي المرأة" يستقبل وفدا أوزباكيا لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة

استقبل المجلس القومي للمرأة، وفدا من جمهورية أوزبكستان برئاسة باربيبوييفا أوزودا رئيسة لجنة المرأة في أوزبكستان ودوستمتوف نادر رئيس مكتب أمانة مجلس الوزراء في أوزبكستان، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الإطار، بحضور الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس، والمهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، وصفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للإعلام والمراسم، وأنجى اليماني المنسقة الوطنية لمشروع الشمول المالى بالمجلس ، والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

‏واستهلت الدكتورة نجلاء العادلي كلمتها بالترحيب بالوفد الاوزبكستاني بمقر المجلس، واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة والتي تأتي في ضوء ما نص عليه الدستور المصرى 2014، والذي أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

‏‎وقدمت الدكتورة نجلاء العادلي عرضا تضمن هيكل المجلس وتشكيله واختصاصاته وبرامجه وأنشطته المختلفة ، مشيرة الى أن المجلس يعمل ضمن إطار استراتيجي شامل يضم كل من الإستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية وللقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وللقضاء على ختان الإناث، وللقضاء على الزواج المبكر، واستراتيجية حقوق الإنسان، واستعرضت الجهود الوطنية في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات.

وأكدت أن مصر أطلقت منذ عام 2020 العديد من البرامج والأنشطة التنموية مثل برنامج حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المرأة وتعد المرأة المصرية أكبر المستفدين من هذه البرامج.

وأوضحت إنجى اليماني أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج “الشمول المالي للمرأة” وذلك في ضوء توجهات الدولة في هذا الإطار، مشيرة الى إطلاق المجلس تطبيق تحويشة، بهدف نشر الثقافة المالية بين السيدات وتحقيق الشمول المالي من خلال إنشاء مجموعات للادخار والاقراض الرقمي لمساعدة سيدات وفتيات القرى المختلفة في محافظات مصر على الادخار،وأشارت إلى الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر "برنامج دوى يا نورة" الذي أطلقه المجلس ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويستهدف بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل.

‏‎ وأشارت صفاء حبيب الى وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والتي تعد بمثابة الأذرع الأساسية الداعمة لدور المجلس داخل الوزارات، وتهدف هذه الوحدات الى حصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة للتمييز النوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.

‏‎ من جانبها أعربت باربيبوييفا أوزودا عن عميق سعادتها بزيارة مصر والمجلس القومى للمرأة للتعرف على جهوده في مجال تمكين المرأة مشيرة الى عمق العلاقات التى تجمع ما بين مصر واوزباكستان ، مشيرة الى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية اوزبكستان الى مصر لتعزيز وثقل العلاقات والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، مشيرة الى أن المرأة تمثل 50% من حجم سكان جمهورية اوزبكستان التي تعمل على اجراء العديد من الاصلاحات التى تستهدف دعم حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية وتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من التمييز والعنف.

‏‎ ووجه دوستمتوف نادر الدعوة الى فريق عمل المجلس للمشاركة للمشاركة في فعاليات المنتدي الدولي بعنوان "خبره اوزبكستان والدول الاسلاميه في دعم المرأة والفتاة والذي سوف تعقده جمهورية أوزبكستان في نهاية العام الحالي بحضور ومشاركة العديد من الدول الاسلامية .

‏‎ وقد قام الوفد بجولة تفقدية لمكتب شكاوى المرأة للتعرف على آلية عمله ، ودورة في دعم ومساندة المرأة قانونياً وتقديم المشورة الأسرية والدعم النفسي.