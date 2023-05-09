الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة ملحوظة فى إنتاجية الطاقة الكهرومائية بنسبة تصل إلى 9%

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نشرتها الدورية السادسة عشرة، في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

وكذا في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، والجاري تحديثها حالياً حتى عام 2040.

وتضمنت النشرة عرض مؤشرات تعكس تقدم الأعمال في سوق الطاقة المتجددة المصرية خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2023. وأوضحت النشرة وجود تحسن ملحوظ في إنتاجية الطاقة الكهرومائية بزيادة تصل إلى 9% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة في إنتاجية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تصل إلى 12.5%. ولقد تم توليد حوالي 22 جيجاوات/ ساعة من مشروعات الوقود الحيوي، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2304 آلاف طن، وتحقيق وفرة في الوقود تقدر بحوالي 909 آلاف طن مكافئ نفط، وهو ما يشير إلى الأثر الإيجابي الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تحديات التغير المناخي.

وأوضحت انطلاق العمل في المرحلة التجريبية الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر بطاقة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف إنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. كما تم التوقيع على (23) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات خلال السنوات القادمة، وهذا يدل على ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.

وشهدت نفس الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 1929 مغيرات للتيار، مما يشير إلى الدور المتزايد لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة. ويعكس ذلك الإنجاز المتميز للهيئة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والذي يؤكد التزامها الراسخ بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة وتحسين جودة الحياة في مصر.

ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter عدد أبريل 2023 من خلال الرابط التالي:

                               https://infogram.com/nrea_meter_16-1h7j4dvp117jv4n

الطاقة المتجددة نشرة هيئة استراتيجية

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