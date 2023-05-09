إحالة صاحب شركة متهم بغسل 34 مليون جنيه للمحاكمة الاقتصادية

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة صاحب شركة؛ لاتهامه بغسل 34 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

كشفت التحقيقات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، المعاملات المالية.

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم 34 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.