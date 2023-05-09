الأحد.. دار الكتب تقيم الملتقى الشهري الثامن والأربعين لمبدعي أدب الطفل

تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، الملتقى الشهري الثامن والأربعين لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول نص مسرحية "لعب × لعب" للكاتب والمخرج المسرحي مجدي مرعي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد 14 مايو، بمقر المركز 15 شارع المنيل، ميدان المماليك.

ومن المقرر أن يتحدث كل من الناقد الفني د. محمود سعيد رئيس تحرير مجلة أوراق ثقافية سابقًا، د. عطيات أبو العينين كاتبة أطفال وإعلامية، د. صلاح معاطي رئيس شعبة الخيال العلمي باتحاد الكتاب ومخرج إذاعي، أحمد إسماعيل عبد الباقي كاتب ومخرج مسرحي، على أن يدير اللقاء الكاتب المسرحي أحمد زحام.



وكانت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، قد احتفلت بيوم المخطوط العربي حيث أقام مركز تحقيق التراث بالدار ندوة بعنوان "أخلاقيات العلم وآداب الطلب".