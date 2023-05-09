تفاصيل برنامج حفل "المولوية المصرية" على مسرح النهار بساقية الصاوي

تستعد فرقة المولوية المصرية، بقيادة الفنان والمنشد عامر التوني، لإحياء حفل ضخم، بعد غد الخميس، وذلك على خشبة مسرح النهار، بساقية الصاوى.

- برنامج حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم خلاله الفرقة فقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، بمجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية.

وكذلك مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، منها لولاك لولاك، ومتى يا حبيب القلب، عينى لغير جمالكم لا تنظر، يا مليحًا قد تجلى، ونارها فى أضلعى، إضافة إلى يا نفس عن الحب لا تتوقفي، تملكتم عقلي وقلبي ومسمعي، شربنا على ذكر الحبيب، يا مليحًا، لولاك يا زينة الوجود، ماذا عن طيف الأحبة لو سري.

- فرقة "المولوية المصرية"

فرقة "المولوية المصرية"، تأسست عام 1994 على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

وقد أسس التوني الفرقة بناء على تراث المولوية في مصر، وعلى الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية المختلفة فى مصر بدءًا من حوت وهو أول متصوف على وجه الأرض والذى نشأ فى مدينة ملوى بالصعيد، وكذلك على تراث المولوية العالمي.