مانشستر يونايتد يدخل سباق المنافسة على ضم ديكلان رايس

انضم نادي مانشستر يونايتد للسباق على ضم ديكلان رايس، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ديكلان رايس ضمن صفوف وست هام منذ تصعيده من فريق تحت 21 عامًا بالنادي في صيف عام 2017.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد انضم بالفعل للسباق على ضم ديكلان رايس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الشبكة أن إدارة وست هام يونايتد ترغب في الحصول على عرض بمبلغ 120 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من ذلك قد تقبل إدارة النادي اللندني برحيل اللاعب مقابل الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى انتقال لاعب.

وترى أن نادي أرسنال هو الأقرب للحصول على خدمات رايس خلال الانتقالات المقبلة.

ولعب ديكلان رايس 44 مباراة بقميص وست هام يونايتد خلال الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته ضمن شباب فريق تشيلسي، وانتقل لشباب فريق وست هام يونايتد في صيف عام 2013، قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، ثم التصعيد لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي، قبل أن يصبح لاعبًا بالفريق الأول في صيف عام 2017.