"تحديث الصناعة" يوقع بروتوكول مع "هندسة عين شمس" و"حماية البيئة" لتطوير"نول الكليم"

وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وجمعية حماية البيئة من التلوث لتطوير “نول الكليم اليدوي”، انطلاقاً من اهتمام المركز بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية ودوره في التنمية المجتمعية والإقتصادية من خلال برنامج الصناعات الإبداعية والحرفية، وقع البروتوكول دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتورعمر الحسيني عميد الكلية والسيدة شادية إسكندر عضو مجلس إدارة حماية البيئة بجمعية حماية البيئة من التلوث.

وقد قام مركز تحديث الصناعة بدراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه هذه المهنة والتي من أهمها تسريب العمال المهرة إلى مهن أخرى،بسبب صعوبة العمل على نول الكليم حيث أنه يتطلب مجهود بدني كبير مما يتسبب في مشاكل صحية للعاملين خاصة من السيدات باعتبارها الفئة الأكبر التي تعمل في هذا المجال.

وقام المركز قبل توقيع البروتوكول ببحث كيفية تطوير أداء عمل النول بالتعاون مع جمعية حماية البيئة من التلوث وهي إحدى الجمعيات الرائدة في هذا المجال والتي تتبنى فكرة تطوير نول الكليم اليدوي ليصبح العمل عليه نصف آلي، مع الحفاظ على هوية العمل اليدوي للنول دون تحويله إلى أداة مميكنة بالكامل حيث قامت الجمعية بتمويل المشروع مع الإستعانة بالخبرات العلمية المميزة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وبدورها، اعتمدت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مشروع النول كمشروع تخرج لطلبة البكالوريوس قسم الميكاترونيكس، حيث نظم مركز تحديث الصناعة زيارات ميدانية للطلاب للجمعيات المختلفة التي لديها أنوال كليم والتعرف على طرق التصنيع، ووضع تصميم لحل المشكلة الأساسية في صعوبة استخدام الدواسات الأرضية لنقل حركة النير لتصبح الحركة المستخدمة حركة ميكانيكية مما يتيح سهولة العمل وراحة العامل وزيادة الإنتاجية أثناء عملية التصنيع .

يذكر أن مركز تحديث الصناعة قام في عام 2015 بتسجيل علامة تجارية للصناعات الإبداعية والحرف التراثية واليدوية تحت إسم “كريتييف إيجيبت” لتكون نافذة للتسويق وبيع المنتجات الحرفية والترويج لهذا القطاع.