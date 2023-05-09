صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صعدت مؤشرات البورصة بنحو كبير، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار الزخم الشرائي للمؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب، والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.53%، ليصل إلى مستوى 17736 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.4%، ليصل إلى مستوى 3151 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.34% ، ليصل إلى مستوى 21235 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.6% ، ليصل إلى مستوى 7382 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 3066 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 4654 نقطة.