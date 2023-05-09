الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو كبير، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار الزخم الشرائي للمؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب، والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة  بلغت 0.53%، ليصل إلى مستوى 17736 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.4%، ليصل إلى مستوى 3151 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.34% ، ليصل إلى مستوى 21235 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.6% ، ليصل إلى مستوى 7382 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت  0.29%، ليصل إلى مستوى 3066 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 4654 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية استمرار الزخم الشرائي للمؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و الاجنبية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة بلغت 0 53 مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: الجامعات فاعل نشط في الحياة العلمية والثقافية

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

"معيط": كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيقه نموًا خلال 2023 - 2024

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)