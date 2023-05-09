الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«البترول»: انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولى للتعدين.. 18 يوليو

وزير البترول
وزير البترول

اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولى للتعدين بالقاهرة خلال يومى 18 و19 يوليو 2023 .

وكشف بيان للوزارة، أن الدورة الثانية ستضم ممثلين لكافة أطراف صناعة التعدين من قادة ومسئولين ومستثمرين وشركات تعدين وشركات خدمات وإمدادات مما يوفر فرصاً لمزيد من الوعى بهذه الصناعة الحيوية ويضفى دعماً على جهود زيادة مساهمتها فى الاقتصاد.

أكد «الملا» في وقت سابق، أن قطاع التعدين مستمر فى عمليات التطوير، ويسعى لأن يصبح 2023 عاماً مميزاً فى جذب مزيد من شركات التعدين العالمية، وتطوير الشراكات مع مستثمرين عالميين بمجال التعدين مع الاستمرار فى عمليات تطوير البنية التحتية.

18 يوليو انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولى للتعدين

وفي السياق قال « الملا» إن الإصلاحات التى نفذتها مصر فى قطاع التعدين وحرصها على تطويره وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حول أنظار العالم إلي القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى جذب شركات ذات ثقل مالى وتقنى لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر ، مثل "سنتامين – بارك جولد –آخ جولد –بى تو جولد- لوتس جولد وغيرها من شركاء قطاع التعدين، جاء ذلك خلال لقاء مع وفد الشركة الكازاخستانية Qazaq Geophysics برئاسة جليم نورجانوف والتى قدمت عرضاً حول ما لديها من خبرات وإمكانيات تقنية فى مجال التعدين.

وأشار “نورجانوف” إلى أن الشركة تعمل على استكشاف فرص جديدة للاستثمار بمصر، لافتاً إلى أن لديها خبرة بالسوق المصرى والتطور الذى تعمل الدولة على إحداثه واستقطابها لاستثمارات قوية فى قطاع التعدين ، كما لديها خبرة مباشرة مع قطاع البترول من خلال التعاون مع شركة خدمات البترول الجوية ، ستعمل على نقل خبراتها فيما حققته من نجاحات بكازخستان، مشيد بقرار مصر بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية كأحد المؤشرات على تحولها لدولة تعدينية، مؤكد اعلى حرص الشركة للتواجد فى الدورة القادمة لمؤتمر مصر للتعدين.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول مؤتمر مصر الدولى للتعدين موعد الدورة الثانية شركة خدمات البترول الجوية

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