السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر في البودر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة مخدر البودر وسلاح.

كانت ضبطت مباحث القاهرة عاطل لحوزته كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام، 25 عبوة لعقار الكيتامين، 9 عبوات قطرة عين، ميزان حساس، خلاط صغير الحجم، فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، مبلغ مالى.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة، وتٌقدر القيمة المالية لأبرز المواد المخدرة المضبوطة بـ2,150,000 جنيه تقريباً.