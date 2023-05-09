طعنات بالبطن والصدر.. سر مقتل سيدة وابنتها في منزلهما بإمبابة

تواصل أجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثمان سيدة وابنتها داخل محل إقامتهما في شقة سكنية بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحريات أنَّ الضحية الأولى 80 سنة، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة طعنات متفرقة في مختلف أنحاء جسدها، وابنتها عمرها 55 سنة،مصابة بعدة طعنات في الظهر والبطن.

وكشفت المعاينة أنَّ هناك آثار بعثرة في محتويات الشقة، مما يشير إلى أن الضحيتين قاومتا الجاني -المجهول- أثناء ارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.