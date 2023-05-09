النهايات أخلاق.. كيف تنهي علاقة عاطفية بسلام؟

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وتريند “جوجل” خلال الساعات الأخيرة تحت هاشتاج “النهايات أخلاق”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تحرير زوجة شاكوش محضرا ضده، تتهمه بطردها من المنزل واستيلائه على إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق الذي أثار جدلاً خلال الساعات القليلة الماضية.

وبعد انفصال الثنائي، بدأ رواد السوشيال ميديا يدشنون هاشتاج “النهايات أخلاق” خصوصاً بعد عدد من المشاكل التي يقع فيها الزوجين، وترصد “الدستور” خطوات إنهاء علاقة عاطفية باحترام.

كيف تنهي علاقة عاطفية بسلام؟

يتعرض كثيرون لمشاكل زوجية تؤدي إلى الانفصال، ولكن ما هي الطريقة التي ينهي بها الثانئي علاقتهما دون ضرر؟:

1 - اطلب المساعدة من أحد المحترفين، إذا كنت غير قادر على التواصل مع الطرف الآخر.

2 - حاول التحدث معه، فإذا كنت مجروحًا أو غاضبًا وشعرت بأن مشاعرك تسيطر عليك، فأخبر شريكك أنك بحاجة لبعض الوقت لمعالجة ما تشعر به، وإذا لم تتمكن من الحل يمكنكم الانفصال دون تجريح.

3 - اسأل شريكك عما يمكنك فعله للمساعدة في جعل الانفصال أكثر احتمالًا بالنسبة له، واعلم أنه طريق ذو اتجاهين، لذا قل أيضًا ما الذي يجعله أكثر احتمالًا بالنسبة لك.

4 - احرص على اختيار مكان هادئ تشعر فيه مع حبيبتك بالارتياح طالما كان ذلك ممكنًا، ويستطيع الثنائي إجراء هذا النوع من المحادثات في منزل أحد الأصدقاء لحل كافة المشاكل، وإذا أخذتما قرار الانفصال يجب تقبل الفكرة دون إذاء الآخر.