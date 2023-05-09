إصابة ربة منزل وطفلتيها في حريق بكفر الشيخ

أصيبت ربة منزل وطفلتاها بحروق متفرقة جراء حريق نتيجة اشتعال وابور جاز بمنزل بقرية عورة التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا بمركز كفر الشيخ.

البداية بتلقي غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة مديرية الصحة والإسعاف بلاغ يفيد بإصابة 3 (ربة منزل وطفلتاها) بحروق متفرقة، بسبب نتيجة اشتعال وابور جاز بمنزل بمنزل بقرية عويرة التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.