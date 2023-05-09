إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض القلب في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مبادرة "قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هناك طفرة كبيرة فى مجال الرعاية الصحية تشهدها مصر، وأن مبادرة قلبك امانة احدث مبادرة تنضم الى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مشيرة إلى أن القلب وأمراضه اذ تعد السبب الأول للوفاة، إلا أن أمراض الصدر المتمثلة في الرئتين يحتضنوا القلب، وهي من العشر الأمراض الأوائل المتسببة في الوفاة، ولذلك وزارة الصحة تسعى لتغطية كل أعضاء الجسم بالرعاية الصحية وتعتبر أمانة للوصول بالإنسان لأقصى درجات الصحة والسلامة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، إنها فرصة جيدة لتشجيع مبادرة جديدة وشراكة ما بين قطاع الدواء الخاص، ووزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن دور الجمعيات الطبية وفى القلب منها جمعية القلب المصرية، هو تشجيع تلك المبادرات؛ لأن الجميع يعلم أن الأدوار الأساسية للنظم الصحية تكمن فى الوقاية والاكتشاف المبكر ثم العلاج، والجمعيات الطبية ليها دور كبير في البحث العلمي.

وأضافت الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، أن أمراض القلب هى أحد أهم الأسباب الرئيسية للوفاة، وأن حالات امراض القلب في إزدياد مطرد لأسباب متنوعة ومختلفة، وبالتالى فان أمراض القلب ليست فقط باعث على القلق والمخاوف الصحية على المستوى الفردى وإنما تشكل أيضا عبئا كبيرًا على الصحة العامة فى المجتمع، ما يستدعى بالضرورة دورا فاعلا ورئيسيا للدولة في مكافحتها لاسيما في الإقلال من خطورتها والتخلص من تبعاتها الخطيرة.