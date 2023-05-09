حبس عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بمنطقة الزيتون.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهم بالمنطقة محل الواقعة ، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين،و فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم ، كما أضافوا بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) جارى ضبطه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.