كولر يطالب بتجهيز ياسر إبراهيم للمشاركة أمام الترجى بسبب إصابة متولى

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون ضرورة تجهيز اللاعب ياسر إبراهيم للدفع به في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر أمام الترجي التونسي.

وجاء قرار كولر بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمود متولي أثناء مشاركته في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس السوبر المصري وسقوطه على الأرض في حالة إغماء.

ويخشى المدير الفني من وجود مشكلة طبية لمتولي، مما يؤثر على مشاركته أمام الترجي، الأمر الذي جعله يبحث عن تجهيز البديل لخوض اللقاء المرتقب.

وكان الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قرر عرض محمود متولي على طبيب متخصص في أمراض القلب لإجراء فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالته.

وخضع متولي لإجراء أشعة على المخ بأحد المراكز المتخصصة، لتقديمها للطبيب بجانب تقديم فيديو مسجل يبين كيفية حدوث الواقعة.

وكان محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض مرانًا استشفائيًّا في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن حالة اللاعب الصحية جيدة، وأدى تدريبات استشفائية تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي.

وأوضح طبيب الفريق أن متولي سوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم.

وتطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى بطولة إفريقيا.

فيما سافر كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي الإداري للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وملاعب التدريب والإقامة والانتقالات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.