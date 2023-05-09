"الزراعة" تصدر نشرة توصيات مايو الفنية لمزارعي نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي: أهم العمليات

-استمرار التلقيح للأصناف المتأخرة

-تخليص العذوق من السعف ووضع كل عذزق علي سعفة

-الاستمرار في قلع الفسائل كما سبق

ثانيا: الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر مايو 32

الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر مايو 50

ثالثا: المكافحة

-الرشة الثانية للعنكبوت مع استمرار مكافحة الدوباس والحميرة إن وجدت

-مكافحة حشرتي الحميرة والدوباس باستخدام وسائل المكافحة الأرضية والجوية بالمبيدات الموصى بها.

- يراعى استمرارية العمل الفعال للمصايد الفورمونية والضوئية في قتل الحشرات من خلال توزيعها المناسب وتغير الفورمون والمادة الغذائية والحفاظ على رطوبتها باستمرار.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة

2-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-ضبط عمليات الري و عدم الإفرط في الري

5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس

ثانيا: التسميد

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

1-الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

2-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات

3-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم

ب- تسميد أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط

