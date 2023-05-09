الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمة بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر، الثلاثاء، حبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بمدينة الشروق.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكابها واقعة سرقة مبلغ 35 ألف جنيه من داخل شقة سكنية تذهب لتنظيفها من وقت للآخر، وأقرت المتهمة أنها سمعت المجني عليها وهى تتحدث لزوجها هاتفيا وتخبره بوجود المبلغ المسروق في الشقة، فقررت سرقته عن طريق المغافلة.

وتبلَّغ لقسم شرطة الشروق من "أمل .ح"، 40 سنة، معلمة، مقيم بدائرة القسم، بتضررها من "هبة.م" خادمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه من داخل شقتها السكنية بمدينة الشروق.

بإجراء التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة الشروق بدر سرقة

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