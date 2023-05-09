الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق دهس سيدة فى منطقة الظاهر

حبس
حبس

أمرت نيابة الظاهر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الشارع مما أسفر عن وفاتها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة الظاهر قد تلقى بلاغًا يفيد وقوع حادث مصادمة، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور سيدة اصطدمت بها سيارة مما أسفر عن وفاتها.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ميكروباص ملك أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المتسببة فى الحادث، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالى عليه ومسائلته قانونياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية دهس تحريات المباحث حبس سائق

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