مصطفى السعيد: 10 ملايين جنيه حصيلة بيع 14 محلا ومخبز في 15 مايو

عقد رئيس جهاز مدينة 15 مايو جلسة مزاد علني في قاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لبيع 14 محلاً تجارياً ومخبز واحد بمساحات تتراوح بين 20 مترًا مربعًا و77 مترًا مربعًا في مختلف الأسواق التجارية بالمدينة، بحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنواب والمعاونين، والمستشار المفوض بمجلس الدولة وممثل الشؤون العقارية بالهيئة، ومندوبة وزارة المالية، وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جميع الإدارات المعنية بالجهاز، من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.

وأشار المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد من المحلات بالإضافة إلى المخبز في مناطق مختلفة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأوضح أن سعر المتر يتراوح من 50,000 جنيه إلى 121,000 جنيه للمحلات التجارية، وسعر المتر للمخبز البلدي يتراوح من 85,000 جنيه. وأعلن المهندس مصطفى سعيد أن إجمالي حصيلة الاستثمارات من بيع 14 محلاً تجاريًا ومخبز تجاوزت الـ10 ملايين جنيه.

شروط تسدد المستحقات المالية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ "10000" سيتم لكل وحدة إدارية ومهنية ويتم استكمال سداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسية بها المزاد فور الرسو، ويتم سداد 25000 جنيه لكل محل أو صيدلية كما يتم استكمال سداد 10% و1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسية بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد.

وتابع أنه يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي سيتم سداده بطريقتين، تشير أحدهما إلى أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

وأضاف رئيس جهاز المدينة أن باقي القيمة البيعية يتم سدادها على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مع إضافة عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري في وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية للمحلات الواقعة بالأسواق التجارية فقط، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.