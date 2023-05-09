الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء سفاجا يستقبل 466 عائدًا من السودان من 6 جنسيات

وصول العالقين من
وصول العالقين من السودان لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا في البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، سفينة مصرية قادمة من السودان وعلى متنها عدد من المصريين والأجانب العالقين في السودان.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن الميناء استقبل اليوم 466 شخصًا من العالقين بالسودان بينهم مصريون وأجانب، وهم: 272 مصريًا، و184 سودانيًا، 5 بريطانيين، و3 من رواندا، ورجل أمريكي وآخر ليبي.

وكان في استقبال السفينة مسئولو محافظة البحر الأحمر ومسئولو ميناء سفاجا، حيث تم استقبال العالقين بالأغنيات الوطنية، وردد المصريون حال وصولهم هتافات "تحيا مصر"، كما تم توفير أطقم طبية وسيارات إسعاف لتوفير الرعاية الصحية للعائدين حال وجود أي حالات مرضية، كما تم تجهيز 40 أتوبيس ركاب لنقل العائدين إلى أماكن إقامتهم في محافظاتهم المختلفة.

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