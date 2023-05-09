ميناء سفاجا يستقبل 466 عائدًا من السودان من 6 جنسيات

استقبل ميناء سفاجا في البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، سفينة مصرية قادمة من السودان وعلى متنها عدد من المصريين والأجانب العالقين في السودان.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن الميناء استقبل اليوم 466 شخصًا من العالقين بالسودان بينهم مصريون وأجانب، وهم: 272 مصريًا، و184 سودانيًا، 5 بريطانيين، و3 من رواندا، ورجل أمريكي وآخر ليبي.

وكان في استقبال السفينة مسئولو محافظة البحر الأحمر ومسئولو ميناء سفاجا، حيث تم استقبال العالقين بالأغنيات الوطنية، وردد المصريون حال وصولهم هتافات "تحيا مصر"، كما تم توفير أطقم طبية وسيارات إسعاف لتوفير الرعاية الصحية للعائدين حال وجود أي حالات مرضية، كما تم تجهيز 40 أتوبيس ركاب لنقل العائدين إلى أماكن إقامتهم في محافظاتهم المختلفة.

6804C740-5680-483A-A471-BBB534132C1D

7644B4FE-0C6C-4B88-B69A-D715C1C496D5