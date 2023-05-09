بـ«شاكوش».. نظر محاكمة عاطل قتل زوج طليقته بالغربية

تواصل محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، نظر قضية قتل عاطل لزوج طليقته، والمعروفة إعلاميا بـ"عريس الغربية" عن طريق الاعتداء عليه ضربًا باستخدام شاكوش.

كان لقي سائق توك توك في الثلاثينات من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، وشلل نصفي، إثر اعتداء طليق زوجته عليه بالضرب باستخدام شاكوش على رأسه، عقب عقد قرانهم بـ5 أيام، وذلك بعد أن ترصد له أثناء عودتهم من الخارج أمام باب شقتهم.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد، بإصابة سائق توك توك بنزيف في المخ، وكسر في الجمجمة، إثر اعتداء طليق زوجته عليه ضربا باستخدام شاكوش.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبسؤال الزوجة أكدت أنهم عقب عودتهم من الخارج برفقة زوجها، فوجئت بطليقها يختبئ بجوار باب شقتها، ثم انهال عليه بالضرب مرتين، باستخدام شاكوش على رأسه، فصرخت، ثم فر المتهم هاربا.