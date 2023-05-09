طلاب رابعة وخامسة ابتدائي يؤدون امتحان الإنجليزي.. والجبر لأولى إعدادي بالقاهرة

لليوم الرابع على التوالي، يستكمل طلاب صفوف النقل امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، فى محافظة القاهرة.

يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، فى رابع أيام الامتحانات.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادة الجبر والاحصاء واللغة الإنجليزية، بينما يستكمل طلاب الثاني الثانوي العام امتحانات نهاية العام الدراسي.

وطالب أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديري الإدارات التعليمية بعمل جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي، والعمل على حل أي مشكلات تعوق سير الامتحانات.