"الصحة العالمية" تطلق تقرير "الحق في الصحة" اليوم

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط (WHO/EMRO)، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً، لإطلاق تقرير "الحق في الصحة"، الذي يلقي الضوء على معوقات الوصول إلى الخدمات الصحية والاعتداءات على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المؤتمر سيتضمن بيانا موجزا وتحديثات بشأن توافر الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديات أمام استدامة توفر الخدمات والإنصاف، كما سيتضمن المؤتمر الوصول إلى الخدمات الصحية - المعيقات التي تؤثر على قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بالإضافة إلى الإعتداءات على الرعاية الصحية - نقاط ضعف حماية الرعاية الصحية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه يشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة بفلسطين، الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيليب بوتلر مدير التعاون الدولي، مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في غزة والضفة الغربية، وبن بوكيه مسؤول تقني، منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يشارك فى المؤتمر؛ إيمان شاهين: تجربة حية عن المعيقات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، جمعية العون والأمل، راجي صوراني: الإجراءات الضروري إتباعها لحماية الحق في الصحة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حمزة أبو حجر: تجربة حية للاعتداءات على الرعايه الصحية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، رشا بكير: المناصرة لحماية العاملين في القطاع الصحي، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.