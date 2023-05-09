الخميس.. "تطور الشخصية المعمارية والعمرانية في مصر" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي محاضرة بعنوان "تطور الشخصية المعمارية والعمرانية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين" يلقيها الدكتور أحمد صدقي؛ خبير التراث العمراني، وذلك يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً بقاعة الأوديتوريوم بالمبني الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة تطور العمران التقليدي المميز للمدن المصرية الذي ظل ثابتاً لقرون عدة دون تغيير إلى أن شهدت مصر تغييرا مؤسسيا شاملا على يد محمد علي مما أحدث تغيرات في شكل المدن وأنماط العمران والعمارة وحتى نمط الحياة في مصر وهو ما سوف يتم تتبعه واستعراضه عبر أمثلة مختلفة بمدن مصر الرئيسية في المحاضرة عبر حقبة هي الأكثر تأثيراً في تاريخنا المعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة FLOATING ROOM لمناقشة رواية "يوميات دراكولا" للأديبة أمل رفعت، يناقشها النقاد: ريم أبو الفضل (مصر) د.عمرو عبد الهادي (مصر) علي لفتة سعيد (العراق) محمد الغربي عمران (اليمن)، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

تدور رواية حول شخصية شديدة النرجسية تنشأ في عائلة صوفية ولكن.. ماذا يحدث حينما تتحول النرجسية إلى أمراض نفسية أخرى؟ هل تنشأ الجرائم؟ بالتأكيد، ففي الرواية العديد من جرائم القتل منها ما كاد يتحول إلى الجريمة الكاملة في إطار فانتازي مشوق يشرك القارئ في حل اللغز.

أمل رفعت؛ قاصة وروائية وشاعرة وكاتبة أطفال وناقدة، حاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية وليسانس أداب قسم لغة عربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وهى عضو نقابة اتحاد كتاب مصر.

صدر لها من الدواوين الشعرية حدائق البيلسان- دانتيلا - آنية الأحلام - ترانيم الصمت والمجموعات القصصية: طائر الخريف- سَكرة رُوح- أريج الرماد- انتقام شفاف- ملائكة العذاب وروايات: الذي عاد إلى هناك- متاتيا- يوميات دراكولا. روايات لليافعين: ساحرة من أرض- لعنة مو. للأطفال: شَعر بسبوسة وفى النقد أدبي: قطوف من جماليات السرد العربي.