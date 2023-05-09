"فتح": مجزرة الاحتلال فى غزة تجعلنا أكثر تمسكًا بحقوقنا المشروعة

علّقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الثلاثاء، على القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي أسفر عن 13 شهيدًا وعشرات الإصابات.

وأكدت حركة فتح أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، لن تجعل الشعب الفلسطيني إلا أكثر تمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وإصرارًا على دحر هذا الاحتلال.

وأوضحت حركة فتح، في بيان، أن حكومة الاحتلال التي لم تجد إلا الإرهاب وسيلة لتدارك أزماتها الداخلية، تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشددت حركة فتح على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرض وطنه متمسكًا بحقوقه الوطنية ومدافعًا عنها مهما كانت التضحيات.

وطالبت حركة فتح المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمحاكمة هذا الاحتلال على كل جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع فجرًا، إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة بجراح مختلفة.