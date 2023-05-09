الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل وحدة طب أسرة الظافر

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد بإدارة براني الصحية غرب مطروح،  وذلك للوقوف على النواقص لاستكمالها والبدء في التشغيل التجريبي للوحدة خلال ساعات ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية لمدينة براني.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تشغيل وحدات الرعاية الأولية حرصا على تقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة وتخفيف العبء عن المرضى.

وأضاف الدكتور مبروك سالم، أن جميع أعمال الانشاءات لوحدة أبو ميلاد والاحلال والتجديد لوحدة الظافر، تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة اجمالية بلغت 12 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية .

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تكليف الفرق الطبية بإدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتورة مروة عبدالمنعم، بالتنسيق مع الدكتور لقمان محمد مدير إدارة براني الصحية، وعاطف حسن مدير التموين الطبي بالمديرية، ورئيسة تمريض الإدارة  آمال على بالعمل على مدار الساعة ، لاتخاذ كافة الاستعدادات للتشغيل التجريبي للوحدتين والبدء في تفعيل خدمات التطعيمات بواقع جلسة تطعيم أسبوعيا بصفة تبادلية وإنهاء إجراءات تسكين الفئات الطبية والإدارية. 

 ولفت الى تزويد الوحدتين بكافة المستلزمات والأدوية اللازمة للتشغيل التجريبي ولحين استكمال باقي التجهيزات، والافتتاح الرسمي في المرحلة المقبلة وتيسيرا على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية دون عناء.

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