خلال أسبوع.. إغلاق وتشميع 555 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 555 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور طارق رحمى، أن غلق المحلات التجارية فى مواعيد العمل الرسمية جاءت حسب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء.