لمناقشة آليات التعاون.. وكيل "تعليم مطروح" يلتقي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

التقى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع أحمد فراج مدير الشؤون التعليمية و المالية بمؤسسة ( علمني)، وأحمد كشكوش مدير البرامج بالمؤسسة الداعمة للقطاع التعليمي بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إيهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وذلك لمناقشة أطر وآليات التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمؤسسة الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع استعراض سبل دعم مؤسسة ادعمني لعدد من المدارس المتواجدة بالمناطق الصحراوية النائية، وأشار "شحاته" إلى أنه تم الاتفاق على دعم منظومة العمل بمدرسة أولاد يحيي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة براني التعليمية غرب المحافظة والواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي.

- تفعيل منظومة التنمية المهنية للمعلمين

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل منظومة التنمية المهنية للمعلمين من خلال تنظيم المؤسسة لحزمة من البرامج التدريبية لمعلمي مدرسة أولاد يحيى للتعليم الأساسي ومعلمي المدارس المجاورة لها وذلك بعد دراسة الاحتياجات التدريبية، كذلك وضع برامج علاجية لتحسين مستوى طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة والحساب

وأوضح مسؤولو المؤسسة لوكيل تعليم مطروح المحتوي التدريبي المخطط ، والذي يشمل 6 مستويات تدريبية وذلك استثمارا للإمكانيات التكنولوجية المتميزة والمتاحة والتي تم توفيرها بالمدرسة، في وقت سابق بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والبنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير

وفي ختام الاجتماع رحب "شحاته" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة مؤكدا أن مطروح بها عديد من المؤسسات التربوية التي يتوفر بها بيئة تعليمية جيدة يمكن من خلالها تنفيذ هذه البرامج، وكذا قياس اثر التدريب بصورة صحيحة علي أعضاء هيئات التدريس بما يساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل ثقافة المشاركة المجتمعية داخل المنظومة التربوية للمساهمة الإيجابية في تحقيق عملية تعليمية متكاملة بالمؤسسات التربوية.

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