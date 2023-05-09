الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة سيف النصر تكشف سر صبغها لشعرها بالأصفر

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها لم تعد تحب وضع المكياج على وجهها، وذلك لأنها تحب رؤية لون بشرتها الحقيقي وأن تكون كلها متناسقة.

وقالت “سيف النصر"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تحب التجاعيد في وجهها والرقبة، وذلك لأن هذا حكم السن ولن تخفيه.

كما كشفت سر صبغها لشعرها باللون الأصفر، مؤكدة أن السبب في ذلك هو كثرة الشعر الأبيض في شعرها، وقيل لها إن صبغ الشعر باللون الفاتح يخفي الشعر الأبيض لفترة طويلة، لافتة إلى أنها قامت بقص شعرها وذلك لأنها تقدمت في السن ولم يعد لها طاقة للاهتمام به.

 

ابتكارها وصفات للشعر

وأشارت إلى أنها ابتكرت وصفات للشعر من الأعشاب والطب النبوي، تسببت في أن يكون شعرها بهذا الشكل وتعطي هذه الوصفات لصديقاتها وتتلقى الكثير من رسائل الشكر من عدد من الدول العربية بسبب وصفاتها حتى أن بعض العطارين أخذ وصفاتها وأطلق عليها اسمها. 

فريدة سيف النصر التجاعيد صبغها لشعرها اللون الأصفر وصفات للشعر

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