الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عزام يكشف أهمية التحول الرقمى فى مصر

التحول الرقمى
التحول الرقمى

قال محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن من أهم أدوات القرن الـ21 التحول الرقمي، وذلك لمواكبة النظام العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه نتيجة توحيد قواعد البيانات وربط الحكومات ببعضها يساعد متخذ القرار في اتخاذ قرارات سليمة، وكذلك تحرير البيانات العملاقة، وتفرق في التخطيط سواء كان على المدى القريب أو المتوسط.

وأكد استشاري التحول الرقمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن التحول الرقمي بمصر هو أمن قومي وهو على أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة واضحة في رفع كفاءة المؤسسات مثل منصة مصر والتي وصل المشتركين عليها 7 مليون شخص، وتساعد على توفير الوقت والجهد، بالإضافة لتوطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة مما يساعد في تحسين التقارير الدولية عن مصر.

محمد عزام التحول الرقمي النظام العالمى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمن قومي لمصر

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