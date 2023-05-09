الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منال لطفى عن إضرابات بريطانيا: حكومة سوناك والنقابات تتجه للتصعيد والمواطن الضحية

إضرابات بريطانيا
إضرابات بريطانيا

قالت منال لطفي، مدير مكتب الأهرام ببريطانيا، إن الإضرابات التي تشهدها بريطانيا يوميًا تكلف الدولة ملايين الجنيهات الإسترليني.

 

وأضافت “لطفي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حكومة ريشي سوناك، والنقابات العمالية، كل منهما تتبع التصعيدات ورجل الشارع هو الضحية، مشيرة إلى أن شهر مايو ويونيو المقبل متوقع زيادة الإضرابات فيهما وتضم أهم القطاعات ببريطانيا.

 

تأثر القطاع الصحي بالإضرابات ببريطانيا

وأكدت أن الرعاية الصحية ببريطانيا من الواضح أنه عندما يضرب القطاع الصحي المتأثر هو المواطن خاصة أن بعض التقارير البريطانية تتحدث عن زيادة كبيرة باعداد الإصابة السرطانات بكل أنواعها التي لايتم اكتشافها بشكل مبكر.

 

وأشارت إلى أن إضراب المواصلات يؤدي لتوقف الحركة كاملة في بريطانيا، مؤكدة أن كل الإضرابات تدور في دائرة مفرغة وكلها خسائر تؤدي لخسائر أكبر للاقتصاد البريطاني.

بريطانيا الاضرابات ريشي سوناك النقابات العمالية التصعيد القطاع الصحي

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